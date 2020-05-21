Facebook запустила торговую площадку для мелкого бизнеса

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Крупнейшая социальная сеть в мире запустила сервис Facebook Shops. Он позволяет организовать онлайн-магазин одновременно и в Facebook, и в Instagram. В компании заявили, что таким образом хотят поддержать мелких предпринимателей. Хотя новинкой могут воспользоваться и глобальные бренды.

За создание собственного "магазина" на площадке Facebook компания не взимает денег. Предприниматели могут выбрать из своего каталога продукты, которые они хотят представлять. Затем у них есть возможность настроить внешний вид своего магазина с помощью обложки и акцентных цветов, которые демонстрируют их бренд, передает NNS со ссылкой на ubr.ua.

В Facebook Shop можно будет проконсультироваться с помощью сообщений через WhatsApp, Messenger или Instagram Direct – чтобы задать вопросы, получить поддержку, отслеживать доставку и др. Соцсеть пообещала, что в будущем покупатели смогут просматривать магазины и делать покупки прямо в чате в WhatsApp, Messenger или Instagram Direct.

Кроме этого, летом 2020 года Facebook представит в США Instagram Shop. Новый сервис позволит просматривать подборки понравившихся брендов и создателей, фильтровать товары по категориям ("красота", "дом") и приобретать все в одном месте.