Замість п'ятниці - четвер? Робочий тиждень хочуть скоротити

Завантажте мобільний додаток сайту

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн закликала роботодавців розглянути можливість переходу на чотириденний робочий тиждень.

Про це повідомляє NNS із посиланням на ВВС.

«Я чула, що багато людей пропонують нам чотириденний робочий тиждень. Зрештою, це питання має вирішуватися між роботодавцями і працівниками... Я б порадила людям подумати про це, якщо ви роботодавець і можете це зробити», - заявила Ардерн під час відеочату у Facebook.

На її думку, три вихідних дозволили б мешканцям Нової Зеландії більше подорожувати країною, стимулюючи вітчизняні туризм та економіку, поки національні кордони залишаються закритими.

Як зазначає видання, перспектива переходу на чотириденний робочий тиждень стала частиною глобальної дискусії про те, який вигляд може мати баланс між роботою та особистим життям після пандемії.