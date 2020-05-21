Меркель сказала, когда закончится пандемия

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Пандемия COVID-19 закончится только тогда, когда появится вакцина и специальные хорошие механизмы лечения.

Такое заявление сделала канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством международных финансовых организаций (МВФ, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк) 20 мая, написало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что пандемия закончится тогда, когда появится вакцина и очень хорошие способы лечения. До этого мы должны будем жить с вирусом, поэтому очень важно воспринимать вакцину и медикаменты как важное общественное глобальное достояние, которое должно быть доступным для всех", – подчеркнула она.

По словам Меркель, участники переговоров отметили, что мировая экономика сейчас находится в состоянии "глубокой глобальной рецессии".