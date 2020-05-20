Ученые презентовали защитную маску, убивающую коронавирус

- 20 трав. 2020
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Американские ученые Индианского университета презентовали маску из ткани-"убийцы", которая не оставляет никаких шансов коронавирусу. При намокании ткань вырабатывает небольшое электрическое напряжение, пишет ChemRxiv.
Как пояснили специалисты, многие вирусы прикрепляются к человеческим органам с помощью электростатического взаимодействия. А чтобы выполнить свою "миссию" и попасть в организм, структура вирусов должна быть стабильной, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.
Новая же супермаска эту структуру разрушает, а вирусы убивает. Все это происходит примерно за одну минуту.
Ученые для создания маски использовали полиэфирную ткань, на которую нанесли частицы серебра и цинка, способные вырабатывать электричество при попадании влаги.
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