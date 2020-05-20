У Нідерландах фермер заразився коронавірусом від норки

- 20 трав. 2020
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На тваринницькій фермі в нідерландській провінції Північний Брабант зафіксований випадок передачі коронавірусу COVID-19 від норки людині. Стан здоров'я інфікованого співробітника не уточнюється, пише РБК-Україна, передає NNS.
Про це йдеться в листі міністра сільського господарства країни Кароли Скоутен до парламенту, повідомляє Reuters.
У квітні міністерство сільського господарства Нідерландів повідомило, що зараження коронавірусом підтвердилося у норок на двох звірівницьких фермах в провінції Північний Брабант. Тоді відомство обмежило доступ до ферм в якості запобіжного заходу, але заявило, що ризику поширення вірусу від тварин до людини немає.
Однак у своєму листі міністр визнала, що випущені раніше міністерством рекомендації, згідно з якими передача вірусу від тварини до людини неможлива, були помилковими. У той же час вона зазначила, що ризик зараження людини від тварин все ще оцінюється як мінімальний.
Раніше в Нідерландах у домашніх кішок і собак виявили антитіла до коронавірусної інфекції. Виявлення антитіл означає, що тварини перехворіли коронавірусною інфекцією. Це перший подібний випадок в країні. Тварини заразилися від своїх господарів.
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