У Нідерландах фермер заразився коронавірусом від норки

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На тваринницькій фермі в нідерландській провінції Північний Брабант зафіксований випадок передачі коронавірусу COVID-19 від норки людині. Стан здоров'я інфікованого співробітника не уточнюється, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це йдеться в листі міністра сільського господарства країни Кароли Скоутен до парламенту, повідомляє Reuters.

У квітні міністерство сільського господарства Нідерландів повідомило, що зараження коронавірусом підтвердилося у норок на двох звірівницьких фермах в провінції Північний Брабант. Тоді відомство обмежило доступ до ферм в якості запобіжного заходу, але заявило, що ризику поширення вірусу від тварин до людини немає.

Однак у своєму листі міністр визнала, що випущені раніше міністерством рекомендації, згідно з якими передача вірусу від тварини до людини неможлива, були помилковими. У той же час вона зазначила, що ризик зараження людини від тварин все ще оцінюється як мінімальний.

Раніше в Нідерландах у домашніх кішок і собак виявили антитіла до коронавірусної інфекції. Виявлення антитіл означає, що тварини перехворіли коронавірусною інфекцією. Це перший подібний випадок в країні. Тварини заразилися від своїх господарів.