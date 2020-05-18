В Китаї новий спалах коронавірусу: понад 108 млн осіб відправили на карантин

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На північному сході Китаю новий спалах COVID-19, декілька міст та понад 100 млн осіб відправили на карантин. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, який посилається на Bloomberg.

Як стало відомо NNS , 108 мільйонів осіб посадили на карантин через новий спалах коронавірусу на північному сході Китаю. Карантин введено в містах провінцій Цзілінь і Ляонін. Під обмеження потрапили, зокрема, міста Цзілінь (центр однойменної провінції) і Шулань. Останній називають епіцентром нового спалаху коронавірусу.

Чиновники зі сфери охорони здоров’я поки точно не знають, що стало причиною нового спалаху, але припускають, що вірус могли занести люди, які повернулися з Росії. Провінція Цзілінь, де знаходиться Шулань, межує з Примор’ям.

Як повідомляє South China Morning Post, Шулань потрапив під карантин 18 травня. Там обмежили рух громадського транспорту, вихід на вулицю і виїзд з міста. У місті звільнили шістьох чиновників, включно з керівником місцевого відділення Комуністичної партії Китаю.

Новий спалах коронавірусу на північному сході Китаю був виявлений близько двох тижнів тому. За даними на 18 травня, в провінції Цзілінь зафіксовано 34 випадки COVID-19, в провінції Ляонін — три.

Напередодні старший радник уряду Китаю по боротьбі з коронавірусом Чжун Наньшянь заявив CNN, що велика частина населення Китаю до сих пір вразлива для коронавірусу, що збільшує ймовірність другої хвилі епідемії в країні.

Китай першим зіткнувся з коронавірусом наприкінці 2019 року. В кінці березня країна оголосила про зупинку епідемії, але окремі нові випадки продовжували реєструвати. За даними на 18 травня, в країні зафіксовано понад 84 тисяч випадків COVID-19, 4645 заражених померли.