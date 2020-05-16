"Будут две волны": названы сроки нового карантина в Украине

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ВОЗ призвала страны Европы готовиться ко второй волне китайского вируса. Об этом завил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает NNS со ссылкой на Политека и The Independent.

По его словам, новой волны стоит ожидать осенью. Более того, она будет осложнена эпидемией гриппа и кори.

Клюге подчеркнул, что хотя сейчас 32 из 43 стран Европы ослабляют карантинные ограничения, но пандемия вовсе не окончена. Поэтому, ослабление подобных мер нужно проводить крайне аккуратно.

"Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.

Также он напомнил, что ни вакцины, ни лечения от вируса все еще нет.

Клюге добавил, что человечеству придется мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Тем не менее, он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

"Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему", - подытожил директор Европейского бюро ВОЗ.

Отметим, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал восстановление системы эпидемиологической защиты в стране.