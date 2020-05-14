У США поліцейські почали використовувати українські електровелосипеди

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У Сполучених Штатах Америки поліцейські вже патрулюють вулиці на електровелосипедах українського виробництва Delfast. Про це з посиланням на ЭлектроВести повідомляє ШоТам, передає NNS.

За словами правоохоронців, електровелосипеди нічим не відрізняються від автомобілів і дозволяють патрульним реагувати на виклики майже так само швидко, як і правоохоронцям на автомобілях.

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У відділі поліції Бревард в штаті Північна Кароліна відзначають, що дедалі більше правоохоронців хочуть пройти навчання, щоб патрулювати на велосипедах.

Відомо, що модель TopCop базується на електричних велосипедах Top 2.0 Delfast. Однак вона має необхідну для правоохоронців апаратуру:

ліхтарі,

сирени,

ящики для зберігання.

Розташований позаду мотор потужністю 5 кВт (6,7 к.с.) дозволяє розігнати велосипед до 80 км/год.

Також Delfast TopCop обладнали акумулятором потужністю 3,5 кВт/год (запас ходу 280 км). Наприклад, такі ж показники має електромотоцикл Zero FXS в базовій модифікації.

Також DelFast підписав контракт на поставку українських електробайків поліції Мексики.