Голод через пандемію коронавірусу може зачепити чверть мільярда людей - ООН

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Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), тільки цьогоріч близько чверті мільярда людей на планеті можуть постраждати від голоду, пов'язаного з пандемією коронавірусу, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Таку інформацію надає пресцентр ЗПС.

Згідно з останніми розрахунками, чверть мільярда жителів планети вже в цьому 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом з-за наслідків COVID19.

"Нині ВПП ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах", - йдеться у повідомленні.

Раніше директор Програми Девід Бізлі в інтерв'ю Guardian заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".

Раніше ми писали: В ООН порахували, скільки жителі планети втратили через пандемію COVID-19

За його словами, більш як 30 країн можуть випробувати масовий голод, а у 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей перебувають на межі голоду.

Бізлі вважає, що крихкі системи охорони здоров'я багатьох країн не зможуть впоратися з ситуацією, а економічна катастрофа, що наступить після пандемії, приведе до величезного навантаження на ресурси.

"Це більше, ніж просто пандемія - це пандемія голоду. Це гуманітарна і продовольча катастрофа", - переконаний він.

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