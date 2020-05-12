Прессекретар Путіна повідомив, що в нього коронавірус

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Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна, у вівторок, 12 травня, повідомив, що у нього виявили коронавірус, повідомляє Deutsche Welle, передає NNS.

"Так, захворів. Лікуюсь", - наводить його слова агенція "Інтерфакс" і додає, що Пєсков перебуває у клініці.

Нагадаємо, 30 квітня про позитивний тест на коронавірус повідомив і прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Станом на 12 травня у Росії стрімко збільшилась кількість інфікованих коронавірусом і сягнула, за даними Університету Джонса Хопкінса (США) 242,2 тисячі. Тепер РФ посідає друге місце у світі за кількістю заражених після США, де нині зафіксовано 1,3 мільйона заражених.

В Росії від хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус, померли 2116 людей.

Між тим Володимир Путін оголосив послаблення карантину в Росії.

Як повідомлялося, в Україні за даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків.