У Росії близько 400 військових заразилися коронавірусом під час репетиції параду

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Щонайменше 376 російських військових інфікувалися SARS-CoV-2 під час репетиції параду до 9 травня на полігоні Алабіно біля Москви. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке, в свою чергу посилається на видання «Проект». Дану інформацію першоджерелу надали курсанти, їх родичі та знайомі.

Зазначається, що репетиції параду на полігоні відбувалися тричі на тиждень з 25 березня до 16 квітня. Репетиції припинили після того, як 16 квітня президент РФ Володимир Путін повідомив про перенесення параду на пізнішу дату у 2020 році.

Загалом у параді мали брати участь 15 тисяч людей та 400 одиниць техніки. У репетиціях повинні були брати участь підрозділи з 17 регіонів Росії, водночас, скільки саме людей брали участь у підготовці невідомо.

За інформацією видання, після репетицій коронавірусом захворіли щонайменше 376 військових із 6 військових частин РФ. Зокрема у Тверському суворовському училищі COVID-19 виявили у 90 курсантів та 16 офіцерів, у Нахімовському військово-морському училищі — у 100 курсантів та 20 офіцерів, у Московському військово-музичному училищі імені Халілова — у 50 курсантів, у Військовому університеті Міноборони — близько 100 людей, у 154 окремому комендантському Преображенському полку в Москві кількість хворих невідома, а батьки курсантів Військово-повітряної академії імені Жуковського і Гагаріна у Воронежі кажуть про «масові зараження».

Курсанти та їхні родичі розповіли журналістам, що вважають, що до масового зараження призвели репетиції на полігоні. За словами учня Військової академії зв'язку імені Будьонного, під час репетицій лише деякі учасники носили захисні маски.

Водночас у «Проекті» зазначили, що на офіційний запит про кількість інфікованих військових після репетицій у Міноборони РФ не відповіли.

За офіційними заявами Міноборони, станом на 10 травня в російській армії COVID-19 виявили у 1723 військовослужбовців, з них 369 одужали. Серед курсантів коронавірус виявили у 1132 людей.