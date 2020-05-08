Грузія готова влітку відкрити кордони для туристів

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За умови дотримання рекомендацій медиків Грузія готова відкрити свої кордони та пляжі для туристів з інших країн вже з 1 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на dw.com, який в свою чергу посилається на агенцію Інтерфакс.

Згідно отриманої NNS інформації, відповідну заяву зробив у четвер, 7 травня, прем'єр-міністр країни Георгі Гахарія. Внутрішній туризм країна планує відновити вже з 15 травня.

Своєю чергою очільник Аджарії Торніке Ріжвадзе повідомив, що вже в червні пляжі чорноморського узбережжя Грузії будуть відкриті. При цьому відпочивальники мають дотримуватися рекомендацій медиків та дистанції.

Країна готова приймати туристів після відкриття кордонів з 1 липня, підтвердили в міністерстві економіки Грузії. «Звичайно, відновлення туризму в Грузії буде проходити з усіма гарантіями безпеки», - сказала міністерка економіки Натія Турнаво.

У Грузії режим надзвичайного стану через поширення коронавірусу продовжений до 22 травня, в країні діє комендантська година. За останніми даними міністерства охорони здоров'я, в республіці офіційно зафіксовано 615 хворих на COVID-19, з них 275 осіб вилікувалися, померли дев'ятеро осіб. В стаціонарах перебуває 491 пацієнт, в режимі карантину майже п'ять тисяч людей.