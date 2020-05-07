В Москве 300 тысяч зараженных коронавирусом - Собянин

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Мэр Москвы заявил о большой разнице между выявленным и фактическим числом зараженных вирусом SARS-CoV-2. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК-Украина, которое ссылается на российские СМИ.

Согласно информации, полученной NNS , по словам Собянина, доля инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве составляет примерно 2-2,5% населения, или около 300 тысяч человек. Об этом градоначальник заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 7 мая. Он подчеркнул, что речь идет именно о «реально больных», а не о выявленных случаях заражения, учитываемых в официальной статистике.

«Наша задача как раз максимально выявить зараженных коронавирусом, посадить их на карантин, чтобы они не заражали других, и при необходимости обеспечить лечение, чтобы состояние заболевших не становилось тяжелым», - сказал Собянин. По его словам, с этой целью проводится «гигантская» работа, в рамках которой, в частности, охват тестирования увеличился с 20 тысяч до более 40 тысяч в неделю.

«По числу новых случаев заражения Москва вышла на уровень Нью-Йорка и, пожалуй, даже переплюнула его», - заявил Сергей Собянин. - Сегодня мы видим, что достаточно длительный период потребуется, чтобы побороть эпидемию. Это означает, что мы достаточно длительное время живем уже и будем жить в новой реальности, не очень комфортной для всех нас».