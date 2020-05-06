Потреба в людському зв’язку не зникне: Tinder запускає відеочат

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Match Group, компанія-власник дейтинґ-додатку Tinder, оголосила про запуск вбудованої функції відеодзвінків, пише Громадське, передає NNS.

Як повідомляється в пресрелізі Match Group, до такого кроку в компанії вдалися, коли побачили «сильне бажання» людей організовувати побачення через відеозв’язок.

«Tinder, вочевидь, досі є додатком для пошуку нових знайомств, і це стало ще важливішою послугою через те, що багато людей не можуть покинути домівки, тож Tinder планує впровадити можливість відеозв’язку у форматі “сам-на-сам” до кінця другого кварталу (тобто до кінця червня 2020 року — ред.)», — йдеться в повідомленні.

Окрім Tinder, Match Group володіє й іншими дейтинґ-сервісами, як-от Hinge, Match.com та OkCupid. Через пандемію коронавірусу люди переважно змушені лишатися вдома, але в компанії відзначили певне зростання користувачів додатків для знайомств.