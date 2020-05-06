Міжнародний день без дієт: три причини від них відмовитися

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Сьогодні, 6 травня, майже в усьому світі відзначають Міжнародний день без дієт. Його заснувала директорка британської групи «Diet Breakers» Мері Еванс Янг у 1992 році, передає ranok.ictv.ua, інформує NNS.

Свого часу Мері Еванс Янг стала жертвою анорексії через знущання в школі.

Втім їй вдалося подолати цей небезпечний стан.

Сьогодні Мері Янг – відома пропагандистка здорового способу життя без дієт.

Вона впевнена: людина може бути красивою, здоровою та чудово почуватися незалежно від того, яку цифру показують ваги.

Ініціатива британки знайшла відгук у США, Австралії, Індії, Ізраїлі, Швеції, Канаді та багатьох інших країнах.

3 причини відмовитися від дієт

Причина 1. Дієти викликають обезофобію

Дієти можуть спровокувати обезофобію. Це страх набрати зайву вагу.

Коли ви на дієті, стати заручником цього страху – надзвичайно просто.

Адже, як тільки вам вдалося скинути хоча б кілька зайвих кілограмів – ви починаєте боятись втратити досягнуте.

А отже – постійно рахуєте калорії, боїтеся з’їсти щось зайве і- від того постійно знаходитесь у стані стресу.

Звичайно ж, про задоволення від життя в такому разі вже не йдеться.

Причина 2. Дієти провокують переїдання

Ви помічали, що коли нам забороняють їсти якусь страву, вона одразу стає омріяним «забороненим плодом».

І як тільки ми піддаємося спокусі –захльостує почуття провини і викликаний нею стрес. Який хочеться знову заїсти.

У результаті виходить замкнуте коло: з’їсти – покаятися – і знову все спочатку.

Причина 3. Дієти не дають стійкого результату

Навіть якщо вдалося скинути 5-10 килограмів, після повернення до звичайного харчування більшість із нас швидко набирає їх знову.

Дослідження, опубліковані в Journal of Obesity, довели: лише 20% людей можуть підтримувати зниження ваги протягом року після дієти.

Чудовою альтернативою дієтам буде правильне харчування, фізична активність і здоровий спосіб життя. Тож любіть своє тіло і насолоджуйтесь життям!