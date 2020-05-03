Лукашенко решил судьбу парада на 9 мая

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Несмотря на быстрые темпы распространения коронавируса в Беларуси, президент Александр Лукашенко не считает это достаточным поводом для отмены парада по случаю победы в 2 мировой войне. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Реал.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем», – заявил белорусский лидер 3 мая, подчеркнув, что силой никого не станут заставлять находится в центре Минска.

Президент Беларуси напомнил, что 75 лет назад участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, других болезней», но «не ощущали этого», а умирали «ради нас».

Лукашенко отметил, что тех, кто боится за свое здоровье, «мы поймем», поскольку «тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло». Также он уверен, что парад «не самое опасное», ведь будет организован «как положено».

По состоянию на 3 мая в Беларуси число жертв COVID-19 достигло 99, а инфицированных 16,7 тысяч. Одолели недуг менее 3200. Ежедневно заражается около 900 человек.

Как известно, в этом году в соседней России Путин хотел провести на Красной площади в Москве грандиозный парад по случаю 75-ой годовщины Победы над фашистской Германией в ВОВ. Этому мероприятию предавалось большое политическое пропагандистское значение… Однако из-за пандемии коронавируса парад пришлось перенести на неопределенный срок – до того времени, когда массовые мероприятия не станут безопасными. Правда, 29 апреля президент РФ заявил, что будет проведен авиационный парад.

“В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют”, – заявил хозяин Кремля.

Напомним, 16 апреля Путин заявил, что для того, чтобы провести парад, подготовку к нему нужно начать фактически немедленно, а это в существующих условиях невозможно.