Наша "Мрія" доставила рекордний медичний вантаж із Китаю до Канади

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Літак Ан-225 "Мрія" прибув до канадського Монреаля з Китаю з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

Про це у Twitter повідомило Посольство України в Канаді, передає NNS.

“Найбільший у світі літак - український Ан-225 "Мрія" - приземлився в аеропорту міста Монреаль, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю”, - зазначили у посольстві.

Найбільший у світі літак - український Ан-225 «Мрія» - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю.

Пишаємось, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії #COVID19

У дипустанові додали, що доправлений “Мрією” вантаж медичного спорядження - рекордний для Канади: “Пишаємося, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії COVID-19”.