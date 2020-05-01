Чи ускладнить безвіз для українців введення медичного паспорту

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Намір країн-членів Євросоюзу ввести т.зв. "COVID-паспорт" , де буде міститися довідка про відсутність зараження коронавірусом, не повинно ускладнити безвіз України з ЄС. Про це віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко розповів в інтерв'ю сайту "Сьогодні", передає NNS.

"ЄС, дійсно, обговорює це питання (запровадження "паспорту здоров'я". – Ред .), тому що один з членів ЄС (Греція. – Ред .) його порушив. І навіть не один. Є рекомендація ВООЗ, яка не рекомендує вдаватися до таких дій (запровадження "COVID-паспорта"). На сьогодні уряд розділяє те, що рекомендує ВООЗ. Тому що можна отримати "паспорт", а завтра десь у тролейбусі по дорозі додому підхопити вірус. Більше того, ситуація ускладнюється тим, що фіксуються випадки повторного зараження коронавірусом, зокрема, в Китаї. Тому, наскільки такі заходи (щодо впровадження "паспорта здоров'я". – К.З. ) є ефективими – це важливе питання, на яке, я впевнений, ані в Греції, ані в ЄС нема відповіді", – каже український дипломат.

Він порушив питання, яке буде ухвалене політичне рішення на тлі паніки і націоналістичних вимог?