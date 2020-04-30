У Росії на коронавірус захворів прем'єр-міністр

Завантажте мобільний додаток сайту

У глави уряду РФ Михайла Мішустіна виявлено коронавірус.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає NNS.

"Прем'єр йде на самоізоляцію, він запевнив, що уряд продовжує штатну роботу", - йдеться в повідомленні.

Мішустін заявив, що запропонував виконувати обов'язки глави уряду першому віце-прем'єру Андрію Білоусову.

Глава уряду також ще раз звернувся до росіян із закликом максимально серйозно поставитися до коронавірусної інфекції і зробити все можливе, щоб зупинити її поширення.

За останніми даними в Росії зафіксовано 106 498 випадків захворювання, 1 073 людини померли.