У Росії на коронавірус захворів прем'єр-міністр

- 30 квіт. 2020
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У глави уряду РФ Михайла Мішустіна виявлено коронавірус.
Про це повідомляє Інтерфакс, передає NNS.
"Прем'єр йде на самоізоляцію, він запевнив, що уряд продовжує штатну роботу", - йдеться в повідомленні.
Мішустін заявив, що запропонував виконувати обов'язки глави уряду першому віце-прем'єру Андрію Білоусову.
Глава уряду також ще раз звернувся до росіян із закликом максимально серйозно поставитися до коронавірусної інфекції і зробити все можливе, щоб зупинити її поширення.
За останніми даними в Росії зафіксовано 106 498 випадків захворювання, 1 073 людини померли.
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