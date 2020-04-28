ФІФА хоче внести зміну в правила футболу через коронавірус

- 28 квіт. 2020
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ФІФА планує тимчасово збільшити число замін в одному матчі після паузи через пандемію коронавірусу. Про це з посиланням на Reuters пише Еспресо, інформує NNS.
Повідомляється, що певний час після відновлення футбольних чемпіонатів командам можуть дозволити робити по п'ять замін у матчі, а не по три, як зараз.
У ФІФА розуміють, що чемпіонати доведеться проводити в стислі терміни і для того, щоб знизити навантаження на футболістів і пропонується ця тимчасова зміна.
Пропозиція ФІФА має бути схвалено IFAB (Міжнародною радою футбольних асоціацій), остаточне рішення залишається за організаторами турнірів.
Раніше повідомлялося, що ФІФА перенесла старт оновленого ЧС з футболу на рік.
Турнір буде перенесено на червень 2022 року. Спочатку чемпіонат мав пройти в Китаї з 17 червня по 4 липня 2021 року, але був скасований у зв'язку з перенесенням на літо 2021 року чемпіонату Європи.
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