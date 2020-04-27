Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев коронавируса

27 квіт. 2020
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Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Радио Свобода, передает NNS.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, всего в стране обнаружены 87147 инфицированных. В Китае, где началась пандемия, — 83912, — свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

За сутки в России выявлены 6 361 инфицированных. 50 человек умерли. Всего с начала вспышки болезни скончались 794 человека, 7 346 выздоровели.

55 059 подтверждённых случаев приходятся на Москву и Московскую область. В Санкт-Петербурге — 3 238 подтверждённых случаев, в Нижегородской области — 1 574. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что Кремль ожидает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выйдет на плато к середине мая.

  • Пандемия коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Многие международные исследовательские группы подозревают, что Китай может искажать официальную статику заболевания, в том числе — занижая её.
  • Из-за пандемии коронавируса с 29 апреля въезд для побывавших в России запретила Япония, передаёт агентство Киодо Цусин. Пограничники не пропустят через границу тех, кто посещал Россию, Украину или Белоруссию в течение двух недель до приезда в страну. Всего стран, после которых не пускают в Японию, станет 87, включая США и все европейские страны.
  • 40 процентов россиян-участников опроса ВЦИОМ заявили, что считают риск заражения колронавирусной инфекцией скорее низким. При этом 48 процентов опрошенных уверены, что если всё-таки заболеют, то последствия лично для них будут тяжёлыми.

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.

Автор: Маруся Оффон

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