Лукашенко відкрив школи і заборонив носити учням маски

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає дурістю носіння захисних масок в школах у зв'язку з пандемією коронавірусу. У країні відновили навчальний процес.

Про це повідомляє NNS із посиланням на «БЕЛТА».

За словами Лукашенка, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися «горючими антисептиками на етанолі» і розсаджує по класу, займаються «окозамилюванням і показухою».

«Не можна дітям ці маски одягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, дадуть відповідь... Якщо там хтось «вправляється», швидше за все, це самодіяльність. А через те, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, вони відповідатимуть», — прокоментував Лукашенко інформацію про введення захисних заходів у школах Білорусі.

Також він зазначив, що рішення про відновлення навчального процесу в школах приймалося після аналізу епідеміологічної ситуації в країні.

Раніше Лукашенко заявив, що в країні не скасовуватимуть заходи до Дня перемоги 9 травня через коронавірус і вважає, що людей повинен оберігати бог.

За останніми даними, в Білорусі 6 264 зафіксовані випадки інфікування коронавірусом, 51 людина померла.