ВООЗ заявляє, що коронавірус не був створений в лабораторії

- 21 квіт. 2020
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У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що зараз немає доказів того, що коронавірус нового типу був штучно створений в лабораторії. Про це заявила представник ВООЗ Фадела Шаїб на брифінгу в Женеві, повідомляє The Guardian, передає НВ, інформує NNS.
«Всі доступні свідчення вказують, що вірус має тваринне походження, це не змінений або сконструйований в лабораторії або де-небудь ще вірус. Ймовірно, це вірус тваринного походження», — зазначила вона.
За словами Шаїб, поки незрозуміло, як цей вірус подолав видовий бар'єр і потрапив в організм людини.
Раніше телеканал Fox News і низка інших ЗМІ повідомляли, що вірус був переданий людині від кажана в лабораторії. Журналісти стверджують, що на ринку в Ухані ніколи не продавали цих тварин.
Джерела додали, що нульовим пацієнтом став один з працівників лабораторії, який потім поширив вірус серед населення.
Перший випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 офіційно підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані. Згідно з офіційною версією, перше зараження відбулося на міському ринку екзотичних тварин.
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