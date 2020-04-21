В Італії мафія безкоштовно роздає продукти малозабезпеченим

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Мафіозні банди роздають безкоштовну їжу малозабезпеченим сім'ям в Італії, у яких через карантин закінчилися гроші. Про це NNS повідомляє з посиланням на press.lv, який, в свою чергу посилається на Європейську правду та The Guardian.

Згідно інформації, отриманої NNS , представники мафії доставляють товари першої необхідності для італійців, які сильно постраждали від карантинних обмежень проти коронавіруса в бідних південних регіонах - Кампанії, Калабрії, Сицилії та Апулії.

"Більше місяця магазини, кафе, ресторани та паби закриті. Мільйони людей працюють у "сірій економіці". Це означає, що вони не отримували ніякого доходу більше ніж місяць, і не знають, коли зможуть повернутися на роботу", - пояснив Нікола Граттер, слідчий по боротьбі з мафіозними угрупуваннями та глава прокуратури провінції Катандзаро.

"Уряд видає так звані ваучери для покупок на підтримку людей. Якщо держава не втрутиться найближчим часом, щоб допомогти цим сім'ям, мафія нав'яже свій контроль над життям людей", - додав він.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламоргезе раніше заявила, що "мафія може скористатися зростаючою бідністю, вербуючи людей у свою організацію". Або просто посилить свій вплив, роздаючи безкоштовні пакети з макаронами, водою, борошном і молоком. Днями поліція Неаполя посилила свою присутність у найбідніших кварталах міста, де свою організацію мають люди, пов'язані з неаполітанської мафіозної угрупованням Каморрой.