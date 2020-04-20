Як виглядає Нотр-Дам через рік після пожежі (фото)

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15 квітня 2019 року сталася пожежа, яка шокувала і змусила плакати весь світ. Загорівся знаменитий собор Паризької Богоматері у столиці Франції. Внаслідок пожежі впав шпиль собору, а сама будівля дивом вціліла. Наразі реставраційні роботи припинили на невизначений термін. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС.

На наступний день після пожежі

Згідно отриманої NNS інформації, реставраційні роботи продовжувались протягом року.

Кореспондент ВВС пише:

"Нотр-Дам - це 850-річна поважна леді, - каже настоятель собору Патрік Шове. - Старенька, яка отримала важкі травми, і нині хворіє. Гадаю, тут є певний символізм. Зараз усі літні та хворі люди - на карантині або у самоізоляції. І Нотр-Дам - не виключення. Він один, але не покинутий напризволяще".

Рік тому, 15 квітня 2019 року, монсеньйор Шове відпочивав у сусідньому кафе, коли побачив густі клуби білого диму, що підіймалися зі шпиля Нотр-Дама. Він помчав до будівлі, яку так добре знає.

Вогонь швидко робив свою справу, охопивши середньовічні крокви. А потім перекинувся на славетний шпиль, який впав на очах у тисяч приголомшених людей.

Впродовж кількох критичних годин пожежники попереджали французького президента, що, можливо, не зможуть врятувати собор.

Рік по тому на зовнішніх стінах з'явилися дерев'яні опори, а навколо здіймається величезна мережа нового риштування.

За іронією долі, саме вони запалали першими під час пожежі, оскільки в храмі тоді велися реставраційні роботи.

Патрік Шове каже, що перебувати всередині досі небезпечно.

"Він все ще дуже хиткий, - пояснює він. - Коли старі будівельні риштаки приберуть, лише тоді можна буде сказати, що собор врятований на 100%".

Під час пожежі розплавилося багато свинцю. Свинцевий пил також осів на знаменитих вітражах.

Щоб убезпечити людей, які працюють над відновленням собору, фахівець з вітражів Клодін Луазель ретельно перевіряє кожну вітражну панель у будівлі 19-го століття.

Усі вітражі доведеться відновити, зокрема, північне вікно-троянду, що виходить на тіньовий фасад собору.

У документальному фільмі BBC "Відновлення Нотр-Дама" вона розповіла, що деякі вікна не чистили протягом століть, тому саме бруд захистив їх від свинцевого осаду під час пожежі.

"Перший товстий шар (пилу) став своєрідним захистом, - пояснила вона. - Нам просто треба прибрати всі ці відкладення".

Клодлін реставрує вітражі на нижньому рівні собору, однак фахівці вважають, що вікна,

Майстри у всіх куточках Франції відновлюють меблі та предмети мистецтв, які вдалося врятувати під час пожежі. Вся країна докладає зусиль, щоб мінімізувати втрачене.

Однак причиною затримки відновлення готичної архітектурної перлини став не лише коронавірус.

Після того, як пожежу погасили, роботи тривалий час відкладалися через забруднення свинцем і погану погоду.

Щоб допомогти реставраторам, фахівці з паризького Національного центру наукових досліджень працюють над створенням цифрових моделей для кожного каменю і кожної балки собору.

Кожен з елементів - неповторний, у деяких власні, властиві лише певній добі характерні риси. Те, що ми бачимо, - це з'єднання технологій XII і XXI століть.

"Це дивовижно, - говорить дослідник Лівіо де Лука. - В рамках цього проєкту ми використовуємо найсучасніші технології. Дані, які ми зберемо, вивчатимуть прийдешні покоління".

Зараз активно обговорюють, як мають виглядати нові шпиль і дах собору. Архітектори з різних країн надсилають проєкти, де є дзеркала, сонячні батареї та широке скло.

Зовнішнє облицювання може змінитися, але ідентичність собору, його індивідуальність залишаться незмінними.