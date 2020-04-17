Путин хочет помочь Украине тушить пожар в Чернобыльской зоне

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У Путина заявили о готовности сотрудничать с Украиной в вопросах Чернобыля. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина, которое, в свою очередь, ссылается на российские СМИ.

Согласно информации, полученной NNS , в Министерстве иностранных дел России заявили, что готовы к контактам с Украиной по теме Чернобыля.

Отмечается, что пожары в Киевской области под Чернобылем встревожили северных соседей и они согласились к сохранению формата РФ-Беларусь-Украина по данной теме. Однако с условием, что эта тема не будет политизироваться. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Россия выразила согласие помочь в ситуации с пожарами, которые начались в Чернобыльской зоне 4 апреля, если Украина об этом попросит.