Сусідня Польща вже виходить із карантину

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Перші випадки COVID-19 в Україні та Польщі були діагностовані практично водночас – на початку березня. Однак якщо в нашій країні епідемія зараз перебуває в розпалі, то поляки вже заговорили про поступове скасування карантину починаючи з 20 квітня. NNS, посилаючись на OBOZREVATEL, пропонує читачам дізнатися про те, як сусідня держава планує виходити з "коронавірусної" кризи.

Що дозволять у Польщі насамперед?

З ініціативою поступового зняття обмежень з 20 квітня виступили прем'єр-міністр польщі Матеуш Моравецький, а також міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

На першому етапі польська влада має намір:

дозволити переміщення громадян із розважальною метою (за умови збереження соціальної дистанції).

відкрити для відвідування ліси та парки. Однак дитячі майданчики, як і раніше, залишаться закриті.

дозволити відвідування церков (за умови, що на 15 кв. м буде один парафіянин).

дітям віком понад 13 років можна буде перебувати на вулиці без нагляду дорослих.

відновити роботу торгівлі за новими правилами: у приміщеннях до 100 кв. м – чотири особи на один касовий апарат, більш як 100 кв. м – одна особа на 15 кв. м.

Польський уряд підкреслив, що це тільки перший етап послаблення карантину. Що стосується наступних дій, то вони будуть ухвалюватися на основі аналізу рівня захворюваності, ефективності системи охорони здоров'я, а також виконання санітарних норм населенням. Імовірно, остаточний вихід Польщі з карантину буде поділений на чотири періоди.