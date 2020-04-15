Как «карантинит» Чехия: хроники борьбы с коронавирусом

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Наш внештатный корреспондент Сергей Кузьменко успел вернуться из Чехии до начала карантина в Украине – в феврале. Сегодня он с интересом наблюдает, как проходит борьба с распространением коронавируса в полюбившейся ему стране, и сравнивает с ситуацией на родине.

Ниже приведены главные моменты карантина по-чешски. Информация Сергеем собрана из сообщений в СМИ.

Итак, по состоянию на 14 апреля в стране 6059 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 147 человек стали жертвами болезни. 527 человек вылечились.

• Сейчас в Чехии наблюдают спад роста числа зараженных, но в правительстве ожидают новый всплеск через неделю-две. Дело в то, что минувшие выходные у католиков были пасхальные, а в Чехии еще и по-летнему теплые. В эти дни не все граждане оставались дома, многие собирались в группы и выходили гулять.

• В рамках умного карантина жителей Чехии просят устанавливать мобильное приложение eRouška, которое помогает отслеживать контакты зараженного.

• Люди по-прежнему обязаны носить маску при выходе из дома. Исключение составляют лишь велосипедисты и люди, которые занимаются спортом на открытых площадках. Кроме этих случаев, маски носят все, даже бездомные.

• Полки супермаркетов по-прежнему полны. Дефицита каких-либо товаров не наблюдается. Зато наблюдается повышенный интерес чехов к дрожжам. Все массово начали печь домашний хлеб.

• Министерство промышленности пообещало не поднимать налоги для бизнеса этом году

• На прошлой неделе правительство приняло решение выплатить индивидуальным предпринимателям по 1000 евро. При этом неважно, пострадал бизнес от вируса или нет.

• Когда страна вернется к нормальной жизни, пока неизвестно. Власти пообещали, что все ограничительные меры будут снимать постепенно, с интервалом друг от друга, чтобы не допустить второй волны заражения. Президент ЧР Милош Земан предложил продлить чрезвычайное положение в стране до 15 мая. Пока оно действует до конца текущего месяца. Однако сегодня, 15 апреля, в чешском издании iRozhlas появился план выхода из карантина, утвержденный правительством.

Министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек сказал, что карантин будет сниматься в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов. Будут разрешены свадьбы до 10 человек.

Следующая волна снятия ограничений начнется 27 апреля. С этой даты откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то есть магазины с прямым доступом с улицы.

В понедельник 11 мая предлагается открыть магазины площадью до 1000 м², если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м². Также планируют открыть автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалок.

С 25 мая правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Фото: Сергей Кузьменко