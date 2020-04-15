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Знайдено найдавнішу в історії людства дерев’яну споруду. Про це NNS повідомляє з посиланням на changeua.com, який, в свою чергу, посилається на видання Science Alert.

Згідно інформації, отриманої NNS , споруду знайшли на території Чехії. Фахівці вивчили свердловину, виявлену в 2018 році біля чеського міста Острів.

Її знайшли під час будівництва автомагістралі. Споруда являє собою щось на зразок наземної частини колодязя. Вона зроблена з дубових стовбурів, вертикально поставлених у кутах. Між ними встановлені плоскі дошки. Споруда сягає 140 сантиметрів у висоту і сягає рівня ґрунтових вод.

Вона має практично ідеальну квадратну форму. Дослідження показало, що стовбури дерев для її будівництва були зрубані між 5255 і 5256 роками до нашої ери. Керамічні фрагменти, виявлені усередині колодязя, датовані раннім неолітом — тобто понад 8200 років тому.

На поверхні деревини виявлені сліди кам'яних інструментів, які застосовувались в бронзовий і залізний віки. Раніше вчені вважали, що стародавні люди не вміли обробляти дерево з такою точністю.