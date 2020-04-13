Маски стануть новою нормою життя - ВОЗ

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У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що регулярне носіння захисних масок або інших засобів захисту обличчя незабаром стане новою нормою життя. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ, який, в свою чергу, посилається на ВВС.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву в інтерв’ю ВВС зробив спецпредставник директора ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.

"Я впевнений, що якась форма особистого захисту стане нормою", - зазначив Набарро.

За словами чиновника, такий захист буде потрібен всім, оскільки поки невідомо, коли стане можливим застосування вакцини проти коронавірусу та чи виробиться імунітет до нього у тих, хто вже перехворів на коронавірусну хворобу.

Насамперед масками мають бути забезпечені медики, які лікують пацієнтів з коронавірусом та самі хворі, але оскільки ніхто наразі не може визначити точну кількість носіїв вірусу та ідентифікувати їх, то захист обличчя необхідний всім без виключень, підкреслив Набарро.