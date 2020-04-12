Зачем американцам вертикальные окна?

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Наверняка вы видели во многих американских и английских фильмах как герои поднимают створки окна вверх? Для нашей полосы такие конструкции являются диковинкой и явлением совсем не привычным. А вот у американцев такие окна распространены повсеместно и вот почему, пишет Дзен.

Пластиковые окна с вертикальными ставнями были изобретены не в Америке, а в Англии. Там бывают очень сильные ветра, а подобные окна как раз способны выдерживать сильную ветровую нагрузку. Они так и называются – английские окна с вертикально сдвижным механизмом. Перемещение самих створок осуществляется при помощи направляющих и специальных пазов в раме. Для того, чтобы створки двигались легко, в окно устанавливаются противовесы, которые берут на себя часть нагрузки в процессе открывания. В Америку такие окна попали вместе с колонистами из Англии.

Преимущества вертикальных окон

Первое и весомое преимущество - на подоконник можно ставить любые вазы и горшки с цветами. При открывании створки их не нужно отодвигать, как, например, наши окна. Второе - безопасность. Выпасть из такого окна практически невозможно. Третье – невозможность несанкционированного проникновения. Благодаря тому, что фурнитура расположена внутри, открыть створку извне практически невозможно, поэтому исключено появление незваных гостей в дом через окно. Четвертое – комфортное проветривание. Окна можно открывать в любую погоду – в дождь, в сильный ветер, даже в снег. Пятое – удобно мытье. Комплектация створок делает процесс мыться окон простым и быстрым даже на верхних этажах. Шестое – экономия пространства. Такие конструкции смотрятся очень аккуратно, никакая фурнитура не выступает наружу.

Недостатки английских окон

Во-первых, в таких окнах нужно будет часто менять уплотнительные резинки, иначе герметичность примыкания створки к раме будет нарушена.

Во-вторых, открыть английское окно можно только на половину, в экстренном случае крупному человеку будет затруднительно покинуть дом или квартиру через окно.

В – третьих, стоимость такого окна на порядок выше, чем распашного. Тем не менее, мода на английские окна в России потихоньку приживается, особенно это актуально в загородном строительстве.