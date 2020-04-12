Вперше в історії США введено режим катастрофи по всій країні

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Президент США Дональд Трамп вперше в історії США оголосив про режим масштабного лиха в усіх 50 штатах країни через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News, інформує NNS.

Трамп оголосив режим масштабного лиха в штаті Вайомінг, який став останнім американським штатом з 50, де тепер діє це положення.

Це вперше в історії країни, коли вводиться такий режим на всій території США одночасно, повідомив заступник прессекретаря президента Джадд Дір.

Раніше ми писали: У США через коронавірус скасували фестиваль Burning Man

Режим масштабного лиха надасть можливість усім штатам отримати федеральне фінансування для боротьби з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в США – 20604 особи. США також є країною з найбільш швидким поширенням коронавірусу - 529887 осіб.

Як пише 24tv.ua, штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

Станом на 12 квітня у штаті Нью-Йорк від коронавірусу померли вже 8 627 людей. Морги переповнені, в лікарнях не вистачає ліжок для хворих, а медики пишуть заповіти. Інфіковані тільки у місті Нью-Йорк вже понад 87 тисяч людей (разом зі штатом – понад 180 тисяч).