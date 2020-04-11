Apple і Google запускають спільний інструмент відстеження контактів з хворими на коронавірус

- 11 квіт. 2020
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Google та Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу COVID-19, пише РБК-Україна, інформує NNS.
Для відстеження використовуватимуть роботу Bluetooth на коротких відстанях.
Система працюватиме наступним чином:
- Дві людини короткий проміжок часу перебувають поряд, їхні смартфони через Bluetooth кожні 15 хвилин обмінюватимуться анонімними ідентифікаторами.
- Пізніше у однієї з цих двох людей можуть діагностувати коронавірус, тоді її дані опиняться в офіційному додатоку органів охорони здоров'я.
- За згодою хворого в розроблювану Apple і Google систему передаються його ідентифікатори за останні 14 днів.
- Людина, яка вступила в контакт з хворим, через той самий додаток від органів охорони здоровʼя отримує сповіщення про контакт з інфікованим. Система дізнається про це, коли порівнює ідентифікатори осіб, які контактували між собою.
- Додаток дає їм більше інформації про те, як діяти далі.
Наголошується, що поки Google і Apple планує випустити для цієї мети окремий додаток. Але найближчим часом компанії хочуть впровадити цю функцію безпосередньо у свої операційні системи - iOS і Android.
Раніше ми писали: Як доглядати за хворим на коронавірус у домашніх умовах
Нагадаємо, уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками.
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