Ученые сделали важное заявление про иммунитет к коронавирусу

09 квіт. 2020
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Ученые из Китая всерьез опасаются того, что на создание эффективной вакцины против коронавирусной инфекции понадобится больше времени, чем предполагалось изначально. Об этом сообщается в материале портала Newsweek.

Команда ученых-вирусологов из Университета Фудан в Шанхае провела исследование, показавшее, что иммунитет пациентов, сумевших справиться с поразившем человечество инфекционным недугом не всегда способен выработать механизмы против повторного инфицирования коронавирусом. Причина заключается в том, что в организме переболевших данным недугом людей часто образуется слишком мало антител к коронавирусу, что ставит под сомнение возможность формирования иммунитета к заболеванию, передает NNS со ссылкой на hvylya.net.

Авторы исследования изучили образцы крови 175 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции в государственном клиническом центре Шанхая. Оказалось, что примерно у трети из них либо вообще не сформировались антитела, либо их слишком мало для того, чтобы противостоять заболеванию в будущем. Впрочем, данное исследование еще не прошло проверку, а потому слишком рано говорить о последствиях сделанного открытия.

Ученые уверены, что исследование необходимо продолжать и дополнять новыми данными. В будущем это поможет выяснить, могут ли вылечившиеся от коронавируса люди повторно заболеть этой инфекцией. В свою очередь, эта информация будет использована при создании вакцины.

Китайские медики призывают не паниковать, ведь дело может оказаться в том, что у людей со слабо выраженными симптомами коронавируса организм мог справиться с болезнью за счет других возможностей иммунной системы, не задействуя клетки, помогающие выработке антител. Однако если проблема заключается в чем-то другом, необходимо получить точные данные о причинах, из-за которых иммунитет не способен вырабатывать антитела. В таком случае разработчикам вакцины придется учитывать тот факт, что слишком слабые дозы препарата тоже могут оказаться бессильны против коронавирусной инфекции.

Автор: Администратор

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