З Росії йде нова хвиля коронавірусу. Китай б'є на сполох

- 09 квіт. 2020
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У Китаї почали бити на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії. Більш ніж половина від загального числа останніх заражених – це громадяни КНР, які прибули з РФ через північно-східний сухопутний кордон. Про це пише Bloomberg, передає NNS.
Зазначається, що комісія з охорони здоров'я північно-східної провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією, повідомила про 60 нових завезених випадків коронавірусної інфекції. Майже всі вони припадають на громадян КНР, які в'їхали на китайську територію на машині чи на автобусі з РФ. Шлях більшості цих людей лежав із Москви через Владивосток.
"Імпортований" вірус став серйозною загрозою для епідеміологічної обстановки в Китаї після того, як владі вдалося знизити поширення хвороби суворим карантином.
У зв'язку з небезпекою нової хвилі COVID-19 китайське консульство закликало громадян утриматися від поїздок за маршрутом, що пролягає російською територією.
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