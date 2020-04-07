Британці у відчаї. Палять інтернет-вишки 5G, що начебто придушують імунітет

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У Великій Британії спалили вже щонайменше 20 вишок різних мобільних операторів через чутки, що технологія мобільного зв'язку 5G сприяє поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє NNS із посиланням на The Guardian.

"Щонайменше 20 вишок мобільного зв'язку по всій Великій Британії були підпалені або понівечені під впливом необґрунтованих теорій, що пов'язують поширення коронавірусу з мережею 5G", - повідомили урядові джерела.

Нещодавно у британських соціальних мережах стала популярною теорія про те, що робота мереж 5G впливає на імунітет людини, через що люди стають вразливими до коронавірусної інфекції.

Постраждали навіть ті вишки, де було обладнання для 3G та 4G.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали. У Британії наразі підтверджені 51 608 випадків коронавірусу.