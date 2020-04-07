В Японії запровадили надзвичайний стан

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Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе 7 квітня на місяць оголосив надзвичайний стан у столиці Токіо та шести інших частинах країни через сплеск випадків коронавірусної інфекції. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

«Оскільки я вирішив, що ситуація загрожує серйозно вплинути на життя людей і вплинути на економіку... я оголошую надзвичайний стан», – сказав Абе.

Оголошені заходи не відповідають суворим обмеженням, які спостерігаються в інших частинах світу. Але представники місцевої влади отримають можливість закликати людей залишатися вдома, а також попросити підприємства тимчасово припинити роботу.

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на 7 квітня в Японії на коронавірусну інфекцію захворіли 3906, померли 92 людини.