В Японії запровадили надзвичайний стан

- 07 квіт. 2020
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Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе 7 квітня на місяць оголосив надзвичайний стан у столиці Токіо та шести інших частинах країни через сплеск випадків коронавірусної інфекції. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
«Оскільки я вирішив, що ситуація загрожує серйозно вплинути на життя людей і вплинути на економіку... я оголошую надзвичайний стан», – сказав Абе.
Оголошені заходи не відповідають суворим обмеженням, які спостерігаються в інших частинах світу. Але представники місцевої влади отримають можливість закликати людей залишатися вдома, а також попросити підприємства тимчасово припинити роботу.
За даними Університету Джона Гопкінса, станом на 7 квітня в Японії на коронавірусну інфекцію захворіли 3906, померли 92 людини.
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