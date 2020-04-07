У Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано жодної смерті від COVID-19

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У Китайській Народній Республіці вперше від січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через COVID-19. Завтра місто Ухань, в якому стався перший спалах хвороби, вийде з ізоляції. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN, інформує NNS.

"Вперше з січня в КНР не зафіксовано випадків смерті від коронавірусу", - повідомили в ЗМІ.

Також зазначається, що не було зафіксовано жодного випадку поширення хвороби всередині країни, тільки 32 завезених випадки за добу. Таким чином, кількість хворих на COVID-19 у КНР зросла до 81 тис. 740 випадків, з них 3 тис. 31 - летальний.

"Це не кількість хворих на даний момент, а кількість тих, хто захворів від початку пандемії. З них 77 тис. 167 пацієнтів вже одужали і їх виписали з лікарень", - вказано у повідомленні.

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Зазначається, що більша частина КНР вже повернулась до нормального життя після ізоляції через коронавірус. Тепер, через три місяці, карантинні заходи послаблюють.

"Завтра буде знята ізоляція з Уханю, міста, яке стало епіцентром спалаху. Це є важливою віхою в боротьбі з коронавірусом. Відзавтра людям буде дозволено виїжджати з Уханю та провінції Хубей, якщо на їх телефоні з’явиться зелений QR-код, який влада використовує як показник здоров’я людей", - вказано у повідомленні.