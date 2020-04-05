В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом

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Власти Соединенных штатов Америки введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса. Об этом NNS сообщает со ссылкой на zn.ua, который, в свою очередь, ссылается на CNBC.

Согласно информации, полученной NNS , соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

Всего в город отправят 1 тысячу военнослужащих, уточнил президент, так как в Нью-Йорке сложилось одно из самых тяжелых положений с коронавирусной инфекцией. Трамп также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в город и штат Нью-Йорк. Сейчас на складах есть 10 тыс таких аппаратов, сказал Трамп.

Президент сообщил, что «тысячи и тысячи» военных также будут отправлены на помощь штатам США. По словам Трампа, в число командированных военнослужащих войдут военные медики, медсестры и врачи.

По словам лидера США, следующая неделя, вероятно, будет самой тяжелой, так как страну ждут «много смертей».

Напомним, что число выявленных в США случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 270 тысяч человек. Более 7 тысяч человек скончались, побороли болезнь 12 тысяч.

Как сообщалось, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. Летальные случаи зафиксированы во всех штатах за исключением Вайоминга. Наиболее сложная ситуация – в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

В Белом доме ожидают пик пандемии в ближайшие две недели.