ВООЗ оголосила нову групу ризику для COVID-19

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Коронавірус COVID-19 становить небезпеку для молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя.

Про це попередила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає ТАСС, повідомляє NNS.

"Зокрема, ми знаємо, що серед хворих є люди з потенційно хорошим здоров'ям, наприклад спортсмени і люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Вірус не мутував, але його поширення є настільки широким, що вразливим став кожен", – пояснила вона.

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Харріс зазначила, що у молодих людей, які підчепили COVID-19, хвороба важко протікає і має серйозні симптоми.