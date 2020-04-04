ВООЗ оголосила нову групу ризику для COVID-19

- 04 квіт. 2020
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Коронавірус COVID-19 становить небезпеку для молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя.
Про це попередила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає ТАСС, повідомляє NNS.
"Зокрема, ми знаємо, що серед хворих є люди з потенційно хорошим здоров'ям, наприклад спортсмени і люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Вірус не мутував, але його поширення є настільки широким, що вразливим став кожен", – пояснила вона.
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Харріс зазначила, що у молодих людей, які підчепили COVID-19, хвороба важко протікає і має серйозні симптоми.
"Першим явним симптомом коронавірусної інфекції є підвищена температура. Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі в запамороченні, вони почуваються жахливо, не розуміють, що відбувається. У них дуже висока температура, а потім раптово вони відчувають холод і тремтіння. Найбільш явний симптом – це лихоманка і температура понад 38 градусів, яка спостерігається більш ніж у 90% хворих", – розповіла спікер ВООЗ.
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