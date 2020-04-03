Президент Філіппін дозволив розстрілювати учасників голодних бунтів

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Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив правоохоронцям розстрілювати протестувальників, які під час карантину виходять на вулиці у пошуках їжі і наражають на небезпеку поліцейських. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН, які, в свою чергу, посилаються на Bloomberg.

“Президент Філіппін Родріго Дутерте дав поліцейським зелене світло і дозволив розстрілювати мирних протестувальників, які намагались здійснити заворушення або порушити розподіл їжі під час карантину, який ввели через COVID-19”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що понад сто людей вийшло на вулиці Кесон Сіті і просили у влади їжі, але їх розігнала поліція, як порушників карантину. Демонстранти запевнили, що вийшли на вулиці, оскільки з’явилась інформація, що будуть роздавати їжу та гроші.

"Мої накази до поліції, військовим та місцевим чиновників: якщо станеться заворушення, якщо вони будуть давати відсіч і ваше життя буде під загрозою - застреліть їх", - заявив Дутерте у телевізійному зверненні наприкінці середи.

Він також закликав ліві групи не здійснювати харчові заворушення.

В той же час начальник національної поліції Арчі Гамбоа заявив, що його підлеглі не будуть відкривати вогонь по протестувальникам. Про це повідомляє видання ABS-CBN News.

Президент Філіппін відомий у світі ще однією скандальною заявою. Так, у вересні минулого року він дозволив громадянам країни стріляти по чиновниках-корупціонерах. Проте, висунув одну умову – поранення не має бути смертельним.