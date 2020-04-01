Із Білорусі заборонили вивозити цибулю, часник та гречку

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У Білорусі потрапило під заборону вивезення з країни гречки, часнику та цибулі строком на три місяці.

Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Республіки Білорусь, передає NNS .

«Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 березня 2020 р. №185 запроваджено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі ріпчастої і часнику незалежно від країни їх походження, в тому числі при поширенні на них митних процедур експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території та реекспорту», - йдеться в повідомленні.

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Положення постанови набувають чинності після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.

За даними сайту Worldometer, станом на 1 квітня в Білорусі зафіксовано 163 хворих коронавірусом COVID-19 і дві смерті.