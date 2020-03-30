В Італії кількість хворих на коронавірус перевищила 100 тисяч

30 бер. 2020
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Кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії перевищила 100 тисяч осіб. Про це з посиланням на  Департамент цивільного захисту Італії повідомляє "Європейська правда", інформує NNS.

В Італії з початку епідемії коронавірусу захворіли 101 739 людей, за останню добу зафіксовано 4050 нових випадків (на 4,1% більше, ніж днем раніше).

Внаслідок хвороби померли 11 591 людей, з них 812 за останні 24 години (+7,5%). Напередодні за добу померли 756 осіб.

Станом на сьогодні, 30 березня, в країні одужали вже 14 620 хворих на коронавірус.

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В даний час в Італії 75 528 осіб із позитивним тестом на коронавірус (цифра 101 739 враховує в тому числі померлих та тих, хто вилікувався).

Серед хворих 27 795 пацієнтів госпіталізовані із симптомами, із них 3981 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 43 752 перебувають у домашній ізоляції.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 42161 випадків (+1154 за добу, +2,8%). Далі йдуть Емілія-Романья - 13 531 хворих (+412, +3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) і П’ємонт - 8712 (+506, + 6.2%).

Як повідомив раніше заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.

Автор: Маруся Оффон

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