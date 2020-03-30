Коронавирус убил принцессу Испании и экс-министра Франции

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Принцесса Испании Мария Тереза и экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян умерли от коронавирусной инфекции. Об этом NNS сообщает со ссылкой на ru.slovoidilo.ua.

Согласно информации, полученной NNS , принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза умерла от коронавируса в возрасте 86 лет. Это первая жертва пандемии коронавируса среди членов королевских семей Европы.

Король Филипп VI и его жена королева Летиция также сделали тест на коронавирус. Их результаты отрицательные.

Кроме того, жертвой COVID-19 в воскресенье, 29 марта, стал бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян. Об этом сообщается в коммюнике местных властей.

О заражении коронавирусом Деведжян сообщил 26 марта на своей странице в Twitter. Тогда он написал, что находится в стабильном состоянии, а также поблагодарил за работу врачей. На момент смерти Деведжяну было 75 лет.