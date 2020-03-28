Коронавірусом у світі інфіковані майже 600 тисяч осіб, одужали - 133 тисячі

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Станом на ранок 28 березня у світі офіційно зафіксували 597 458 випадки коронавірусу, 27 370 пацієнтів померли, 133 373 — вже одужали. З посиланням на Worldometers передає Громадське, інформує NNS.

З усіх випадків інфікування — 23 559 пацієнтів (5%) перебувають у важкому або критичному стані.

Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у США — 104 256. Італія наразі на другому місці за кількістю інфікованих — 86 498.

Водночас у Китаї, який раніше був лідером за кількістю заражених, наразі 81 394 пацієнтів із коронавірусом.

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Вірус надалі поширюється Європою. Так, в Іспанії — 65 719 випадків, у Німеччині — 50 871, у Франції — 32 964, а у Великій Британії — 14 543.

Також відомо про 32 332 випадків інфікування в Ірані та 9 478 — у Південній Кореї.

В Україні, за офіційними даними МОЗ станом на вечір 27 березня, зафіксовано 310 випадків зараження коронавірусом, 5 із них — летальні.