- 25 бер. 2020
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У принца Чарльза виявили коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.
Згідно інформації, отриманої NNS , тест 71-річного принца Чарльза на коронавірус показав позитивний результат.
Він має легкі симптоми хвороби, але загалом почувається добре.
У його дружини, герцогині Корнуольської Камілли, коронавірус не виявили. Подружжя самоізолюється у резиденції Балморал.
Нагадаємо, в Україні на сьогоднішній день зафіксовано 113 випадків коронавірусу. 4 людини померли. Один хворий одужав.