Як карантин змінює нашу поведінку? Статистика з Китаю

- 23 бер. 2020
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Як відомо психологам, 21 дня достатньо для вироблення нової звички. Що довше триватиме карантин, то більше він нас змінить – і ці зміни будуть відчутні в майбутньому. texty.org.ua наводить статистику з Китаю, інформує NNS.
На цей час дані з Китаю вже дозволяють зробити певні висновки.
Так, як же змінилася поведінка людей?
- Більша залежність від доставки, менша – від ресторанів і кафе.
- Щоденне збільшення користування інтернетом у середньому від 6.1 до 7.3 годин.
- Замість кінотеатрів – netflix та новини.
- Збільшилася залежність від онлайн-ігор.
- Майже на 50% зросло користування віддаленою освітою.
Раніше ми писали: Євросоюз через коронавірус може закрити кордони на два роки
Онлайн-комунікації на роботі також сильно зросли. Чи не стануть особисті зустрічі новою "повільною поштою"? – запитують оглядачі.
Серед того, що не пов'язане з інтернетом: користувачі очікують, що може вирости користування автоматичними дверима в публічних місцях, щоб у супермаркетах, наприклад, не доводилося багатьом людям торкатись одного предмета (наприклад, дверних ручок).
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