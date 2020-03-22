У кого больше шансов заболеть коронавирусом: в Минздраве уточнили группы риска

- 22 бер. 2020
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К группе риска заразиться коронавирусом относятся люди, которые болеют хроническими заболеваниями. Об этом на брифинге 22 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он уточнил, что речь идет о диабете и хронических заболевания органов дыхания, в первую очередь – легких. Также к осложнениям приводит гипертоническая болезнь.
Ляшко подчеркнул, что необходимо уменьшить мобильность людей, страдающих этими заболеваниями, и тех, кто находится в очагах инфекции.
"По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью",
– отметил главный санврач.
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