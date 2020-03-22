У кого больше шансов заболеть коронавирусом: в Минздраве уточнили группы риска

Завантажте мобільний додаток сайту

К группе риска заразиться коронавирусом относятся люди, которые болеют хроническими заболеваниями. Об этом на брифинге 22 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что речь идет о диабете и хронических заболевания органов дыхания, в первую очередь – легких. Также к осложнениям приводит гипертоническая болезнь.

Ляшко подчеркнул, что необходимо уменьшить мобильность людей, страдающих этими заболеваниями, и тех, кто находится в очагах инфекции.