Google запустил сайт о COVID-19

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Как сообщает CNN, компания Google запустила сайт для противодействия распространению вируса COVID-19, на котором размещены советы и важная информация о пандемии.

На сайте можно получить достоверную информацию о COVID-19, профилактике от него. Пользователи могут искать информацию о статистике заболеваемости, советы по противодействию коронавирусу, а также то, что люди ищут в Google.

Также NNS сообщает, что поисковик Google посвятил дудл Игнацу Земмельвейсу — венгерскому врачу-акушеру, профессору, одному из основоположников асептики.

Мытье рук – одна из важных рекомендаций по профилактике различных инфекций. Особенно актуальной она стала на фоне распространения в мире коронавируса. В коротком видео, которое появляется при нажатии на дудл, показана схема правильного мытья рук.