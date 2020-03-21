ВИДЕО: Что происходит с организмом, когда человек заражается коронавирусом

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Немецкая анимационная студия Kurzgesagt – In a Nutshell создала ролик, объясняющий, как коронавирус попадает в организм человека и как на него реагирует иммунная система. Видео опубликовано 19 марта в YouTube-канале Kurzgesagt, пишет NNS со ссылкой на gordonua.com.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.